Logra Rosana Díaz eliminación de estacionometros cerca de hospitales para adultos mayores.

Chihuahua, Chihuahua., La diputada Rosana Díaz Reyes refrendó su compromiso con las personas adultas mayores, tras la aprobación de una reforma orientada a generar mayores condiciones de accesibilidad y sensibilidad social en los espacios públicos de los municipios del estado.

Con lo aprobado este día por el Congreso del Estado, se establece que los municipios deberán garantizar espacios priorizando su cercanía con hospitales, clínicas, unidades médicas y servicios públicos, además de procurar limitar la instalación de estacionómetros en estas zonas.

La reforma también contempla la creación de mecanismos que permitan eximir del pago de estacionamiento a personas adultas mayores, reconociendo las dificultades económicas y de movilidad que muchas veces enfrentan jubiladas, jubilados y pensionados.

Rosana Díaz destacó que legislar con sensibilidad social significa poner en el centro a quienes más apoyo requieren, impulsando acciones que dignifiquen la vida de las personas y faciliten su acceso a servicios de salud y espacios públicos.

“Las personas adultas mayores merecen respeto, consideración y políticas públicas que les hagan la vida más sencilla, más humana y más justa”, expresó la legisladora.

Con estas acciones, el Congreso del Estado avanza en la construcción de entornos más incluyentes, accesibles y solidarios para todas y todos.