Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, es detenido en Culiacán, Sinaloa.

Expansión Política

Carlos Vargas @Karlitosvar

Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, fue arrestado durante la mañana de este miércoles en Culiacán, Sinaloa.

Autoridades detuvieron a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, leyenda del boxeo mexicano.

El Registro Nacional de Detenciones señala que Chávez fue arrestado durante la mañana de este miércoles en Culiacán, Sinaloa.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva llevaron a cabo la captura y lo trasladaron al Centro Penitenciario Estatal de Aguaruto.

Autoridades no han detallado los motivos por los que detuvieron a Omar Chávez, segundo hijo de Julios César envuelto en la polémica.

El año pasado, la Fiscalía General de la República señaló a Julio César Chávez Jr, el otro hijo de Julio César Chávez, por el presunto tráfico de armas y por supuestos nexos con miembros del Cártel de Sinaloa.

A Chávez Jr lo detuvieron autoridades de Estados Unidos y después lo deportaron a México, donde quedó libre bajo proceso.

También en 2025, el también boxeador negó tener vínculos criminales con integrantes del Cártel de Sinaloa. La FGR indicó que era ”vil esbirro y/o ajustador de cuentas” de ese grupo criminal.

“Claro que lo soy (inocente), no soy traficante. En Culiacán todo mundo lo sabe, yo golpear gente para un cártel y esas cosas, no, no, yo no… gracias a Dios no he tenido la necesidad”, dijo Chávez Jr durante una entrevista con Carlos Aguilar, periodista de TUDN México.

Su padre también ha negado vínculos con el Cártel de Sinaloa.