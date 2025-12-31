Apoya Gobierno del Estado al cuidado infantil con más de 9.6 millones de pesos

El Gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil (Ichdii), destinó durante el año 9 millones 662 mil 957 pesos al fortalecimiento del cuidado de niñas y niños, mediante apoyos para la apertura y otorgamiento de estímulos a prestadores del servicio de estancias infantiles.

Estas acciones, instruidas por la gobernadora Maru Campos, tienen como objetivo garantizar espacios de atención, seguros, adecuados y de calidad, así como ampliar la cobertura del servicio en distintas regiones del estado, en beneficio de las familias chihuahuenses.

Dentro de estos apoyos, destaca la inversión al equipamiento de estancias infantiles, por un monto de 4 millones 500 mil pesos, con lo que 107 espacios realizaron mejoras para la adquisición de insumos, materiales, mobiliario y equipo, a fin de fortalecer su operación y brindar una mejor atención a la infancia.

Asimismo, se otorgó el reembolso de gastos por concepto de trámites de licencias de funcionamiento a 212 espacios de cuidado, por hasta 15 mil pesos cada uno, lo que representó una inversión total de 2 millones 612 mil 957 pesos, permitiéndoles operar de manera formal y cumplir con la normatividad vigente.

De igual forma, con el propósito de acercar este servicio a más familias, el Ichdii apoyó la apertura de 17 nuevas estancias infantiles durante el año, con una inversión de 2 millones 550 mil pesos, priorizando regiones y colonias donde no se contaba con este beneficio para madres y padres que trabajan.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), Rafael Loera, reafirmó el compromiso de la gobernadora Maru Campos de impulsar políticas públicas orientadas al desarrollo integral de la niñez, así como de respaldar a las familias chihuahuenses mediante acciones que fortalecen la seguridad, la atención de calidad y la igualdad de oportunidades desde la primera infancia.

Añadió que, a través del Programa de Estancias Infantiles para el Desarrollo de la Niñez, operado por el Ichdii, se trabaja de manera permanente para ampliar la cobertura y mejorar la atención de niñas y niños desde los 45 días de nacidos y hasta los 11 años de edad, particularmente aquellos que se encuentran en condición de vulnerabilidad.