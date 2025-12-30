Protege a los animales de compañía durante las celebraciones de fin de año
El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, invita a la ciudadanía a reflexionar sobre el uso de pirotecnia para recibir el Año Nuevo, porque miles de perros y gatos presentan miedo, confusión y estrés debido a las detonaciones.
Los animales de compañía tienen un oído mucho más sensible que el de las personas y los ruidos fuertes y repentinos pueden provocarles crisis de ansiedad, desorientación e incluso llevarlos a escapar sin rumbo, exponiéndose a accidentes o a perderse.
Evitar el uso de artefactos explosivos y tomar medidas preventivas puede marcar la diferencia entre una noche tranquila y una experiencia de sufrimiento para ellos.*_Recomendaciones para cuidarlos:
Mantén a tus animales dentro de casa, en un espacio seguro y tranquilo.
– Cierra puertas, ventanas y cortinas para disminuir el ruido exterior.
– Coloca su cama, cobijas o algún objeto con su olor para que se sientan acompañados
.- Evita dejarlos amarrados o en patios sin protección.- Asegúrate de que porten placa de identificación.
– Acompáñalos en los momentos de mayor ruido, transmitiéndoles calma y seguridad.
Estas acciones pueden prevenir extravíos, accidentes y sufrimiento innecesario.