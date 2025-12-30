HomeLocalMunicipio refuerza puente de Sierra Azul para Garantizar un tránsito más seguro
Municipio refuerza puente de Sierra Azul para Garantizar un tránsito más seguro

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas continúa con la rehabilitación del puente vehicular y peatonal de la colonia Sierra Azul, el cual fue afectado por las lluvias atípicas registradas en meses anteriores.

Las labores avanzan con el armado de zapatas y el cimbrado de muros, trabajos fundamentales para reforzar esta conexión vial que une la avenida Oriente 1 con la calle Sierra de Pedernales, y que diariamente es utilizada por vecinas y vecinos para trasladarse a sus hogares, escuelas y centros de trabajo.

En beneficio de la ciudadanía, se habilito una vía alterna a pocos metros de lugar para agilizar el tránsito en la zona mientras se llevan a cabo los trabajos de remediación.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso con las y los habitantes de Sierra Azul, trabajando para que en las próximas semanas este puente vuelva a abrirse a la circulación, ofreciendo un paso más seguro y confiable para quienes transitan por la zona todos los días.

