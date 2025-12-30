Gobierno buscará certificadora para revisar vías y locomotora

Fuente: excelsior

Después de los lamentables hechos suscitados en tren Transístmico, que forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) el fin de semana en Oaxaca, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el gobierno de México buscará una empresa certificadora internacional para verificar el estado de las vías y de la locomotora del dicho transporte.

Bajo esta premisa, la mandataria subrayó que el proceso de investigación se realizará bajo protocolos internacionales y con la participación de dos entidades responsables con el fin de que haya transparencia y se tome la mejor decisión.

¿Cómo se llevará a cabo?Sheinbaum explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) es la primera instancia encargada de los peritajes. Para ello, se requiere la intervención de especialistas en distintos campos: vías férreas, locomotoras y operación ferroviaria.

En caso de que la Fiscalía no cuente con dichos expertos, podrá contratar personal externo certificado para apoyar en la investigación.La segunda institución involucrada es la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, que se rige por protocolos internacionales en situaciones de este tipo.

Esta dependencia realizará una revisión técnica paralela y en coordinación con la FGR, con el objetivo de garantizar transparencia y rigor en los resultados.

Gobierno responde a críticasAunado a lo anterior, la jefa de Estado respondió a las críticas que se han generado en contra de su gobierno, tanto por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, como por la atención por parte de las autoridades hacia las víctimas.En este contexto, la primera presidenta del país reveló que los familiares de las víctimas y las personas lesionadas agradecieron el trabajo del gobierno, luego de que los visitó en los hospitales de Oaxaca donde son atendidos y las funerarias.