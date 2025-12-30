Impulsa Vázquez Fiscalía Especializada para Frenar Delitos en Vías Federales

Más de la mitad de la población se siente insegura al transitar por carreteras federales. Ante este panorama, el senador Mario Vázquez de Acción Nacional, presentó una iniciativa para crear una Fiscalía Especializada en Delitos cometidos en Caminos y Puentes Federales, durante la primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

“La propuesta está vinculada directamente a la urgencia de resolver el vacío institucional que hoy permite la alta incidencia de robos, extorsiones y otros delitos en caminos y puentes federales, afectando de manera directa al autotransporte, a los productores del campo, a las cadenas de abasto y a millones de personas que utilizan diariamente estas vías de comunicación”, detalló el legislador.

También explicó que la iniciativa plantea reformar el artículo 11 de la Ley de la Fiscalía General de la República, a fin de crear una Fiscalía Especializada que atienda de manera directa y eficaz los delitos cometidos en carreteras federales, donde actualmente no existe una instancia claramente identificada para la denuncia, investigación y persecución de estos ilícitos.

Mario Vázquez subrayó que la inseguridad en carreteras se ha convertido en una amenaza constante para la actividad productiva nacional y para la seguridad de las familias mexicanas. Señaló que productores del campo han denunciado que, además de enfrentar recortes, burocracia excesiva y falta de apoyos, hoy también padecen el riesgo permanente de trasladar sus productos por carreteras inseguras.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, en septiembre de 2025 el 57.1% de la población manifestó sentirse insegura en las carreteras del país, lo que refleja el deterioro de las condiciones de seguridad en las vías federales.

A ello se suma información de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, que reportó 1,729 robos tan solo en mayo de 2025, cifra que confirma que la incidencia delictiva se mantiene en niveles alarmantes.El legislador por Chihuahua recordó que diversos informes periodísticos documentan que en México ocurre un intento de robo en carretera cada cincuenta minutos, y que durante 2024 se registraron más de 24 mil robos de carga, un incremento del 16% respecto al año anterior, afectando principalmente a entidades como el Estado de México, Puebla, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y Veracruz.Asimismo, señaló que transportistas y productores han denunciado que, en muchos casos, no existe una instancia clara ante la cual acudir, lo que genera desconfianza, impunidad y abandono institucional, a pesar de que el autotransporte moviliza más del 58% de la carga del país, transporta 93.7% de los pasajeros y genera más de 2.3 millones de empleos directos, de acuerdo con datos oficiales.“La creación de esta Fiscalía especializada responde también a los acuerdos alcanzados entre productores y autoridades federales tras recientes movilizaciones, y busca traducir esos compromisos en una acción concreta que fortalezca la seguridad, la legalidad y el desarrollo económico nacional”, expuso.Cabe recordar que esta iniciativa se suma a la Contrarreforma a la Ley de Aguas Nacionales presentada previamente por el senador Mario Vázquez, ambas orientadas a proteger la continuidad de las actividades productivas, otorgar certeza jurídica y frenar la impunidad que afecta a sectores estratégicos de la economía, particularmente en estados como Chihuahua y otras regiones del país.“El objetivo es claro: proteger al campo mexicano, al autotransporte y a la ciudadanía, garantizar seguridad en las carreteras y fortalecer el Estado de Derecho”, concluyó el senador Mario Vázquez.