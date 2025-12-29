ICE convierte citas de green card en riesgo de arresto.

24 HORAS

por Ricardo Preza

Durante años, acudir a una oficina federal para una entrevista migratoria significó un paso técnico —aunque tenso— hacia la regularización. Hoy, ese trayecto administrativo se ha convertido en un punto de alto riesgo. Organizaciones civiles documentan un patrón creciente de inmigrantes que asisten a citas para tramitar la residencia permanente, pues terminan arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de instalaciones del propio Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

El giro ha dinamitado la percepción de que estos espacios eran relativamente seguros. En San Diego, la abogada Jan Bejar relató al medio Axios que su cliente, quien ingresó a EU a los 12 años y excedió una visa de turista, recibió la aprobación de su solicitud de residencia el mismo día en que fue esposado.

La entrevista avanzaba con normalidad hasta que agentes de ICE ingresaron a la oficina. “Tu caso está perfectamente bien”, escuchó instantes antes de ser detenido.

Casos como estos se repiten: organizaciones jurídicas hablan de varias docenas de detenciones bajo el mismo esquema.

Oficinas reciben instrucciones para alertar al ICE

Fuentes internas del USCIS confirmaron al medio citado que algunas oficinas reciben instrucciones para alertar a ICE cuando una persona de interés se presenta a entrevista e, incluso, cuando la cita está por concluir. Según estas versiones, ambas agencias usan los encuentros como oportunidades de arresto.

La práctica se extiende a otros ámbitos. Un reporte de ABC News señala que ICE también detiene personas en tribunales de inmigración, incluso después de que sus procesos de deportación han sido desestimados. Las escenas —madres arrestadas frente a sus hijos, solicitantes esposados tras firmar documentos— alimentan un clima de ansiedad.

Washington defiende el criterio. “Los extranjeros deben respetar nuestras leyes o afrontar las consecuencias”, declaró Matthew Tragesser, portavoz del USCIS, a medios estadounidenses. ICE sostiene que cualquier persona fuera de estatus en

instalaciones federales puede ser detenida y promueve la “autodeportación” como vía “segura”.