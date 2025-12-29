Entrega Gobierno del Estado apoyos alimentarios a 300 familias en Nonoava.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), entregó apoyos alimentarios y chamaras en beneficio de 300 familias de la comunidad de El Terrero, municipio de Nonoava.

Durante la jornada se distribuyeron 300 paquetes de maíz y frijol, así como igual número de abrigos.

Esto con el objetivo de fortalecer la alimentación de calidad y proteger a la población en situación de vulnerabilidad ante las bajas temperaturas propias de la temporada.

Estas acciones forman parte de los programas permanentes de la actual administración para atender de manera directa a las comunidades indígenas y rurales.