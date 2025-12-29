Fomenta “Alas y Raíces” el desarrollo cultural de la niñez en la capital.

-Con la apertura del Punto de Lectura “La Casa en el Árbol” este 2025

La Secretaría de Cultura, en coordinación con el programa “Alas y Raíces”, promovió el desarrollo cultural de la niñez de la capital durante el 2025, con la apertura del primer Punto de Lectura en el estado “La Casa en el Árbol”.

Ubicado en las instalaciones del Centro de Desarrollo Cultural Infantil de “Alas y Raíces” Chihuahua, en este espacio se desarrollan dinámicas lúdicas que fomentan el gusto por esta actividad y la sana convivencia entre las y los infantes.

Cada viernes del año se atendió a grupos de niñas y niños de 6 a 12 años en jornadas que estuvieron a cargo de la tallerista Angélica Lerma, especialista en infancias, quien dirigió la agenda que se ofreció de manera gratuita.

El objetivo fue introducir a los menores de edad en disciplinas artísticas como la pintura, el modelado, la danza y el teatro, con la lectura como refuerzo.

También participó el artista Raúl Hernández, quien impartió las dinámicas de refuerzo “Malabares para Despertar el Cuerpo”, para impulsar el desarrollo de la coordinación y la atención; el teatro estuvo presente con “Clowny Teatral”, donde se exploraron las emociones y la risa compartida.

“La Casa en el Árbol” es un espacio seguro para padres y madres de familia, tutores, niñas y niños, quienes encuentran un ambiente centrado en la lectura y la literatura, que celebra la inclusión, la diversidad y la convivencia familiar.

La Secretaría de Cultura y “Alas y Raíces” Chihuahua invitan a la ciudadanía a visitar sus redes sociales oficiales, para conocer la programación que tendrá el Punto de Lectura durante el 2026.

Las actividades se ofrecen de manera gratuita en las instalaciones ubicadas en avenida División del Norte, esquina con calle 29ª, número 2900, colonia Altavista, en la capital.