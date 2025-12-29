Continúan los trabajos en Riberas de Sacramento; avanza Municipio con remediación de puente vehicular.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa de manera constante con los trabajos de remediación en el puente vehicular de la colonia Riberas de Sacramento, una vialidad clave para la movilidad diaria de las y los vecinos del sector.

Durante las últimas semanas, las cuadrillas municipales han realizado labores especializadas como la habilitación de acero, así como el colado de dentellones y zapatas, acciones fundamentales para reforzar los estribos de la estructura y garantizar su estabilidad a largo plazo.

De manera paralela, en los próximos días se desarrollarán trabajos en taller para la implementación de una estructura especializada que permitirá fortalecer el puente ante los estragos ocasionados por las lluvias atípicas registradas en la ciudad.

Se reitera que el carril con sentido norte-sur permanece abierto de manera provisional y opera en ambos sentidos, por lo que se exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y atender la señalización preventiva instalada en la zona.

El Gobierno Municipal agradece la comprensión y paciencia de las y los habitantes de Riberas de Sacramento y refrenda su compromiso de seguir trabajando para ofrecer vialidades más seguras y en mejores condiciones para todas y todos.