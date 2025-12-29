Gobierno Municipal ha brindado más de 8 mil atenciones en la Clínica Metabólica.

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), continúa fortaleciendo la atención integral a la salud de la población mediante la Clínica Metabólica, un modelo especializado que promueve el cuidado del cuerpo desde un enfoque preventivo, personalizado y profesional.

El IMPAS ha otorgado un total de 8 mil 940 atenciones a 447 pacientes, incluyendo mil 238 consultas, como parte de las acciones permanentes para fortalecer el cuidado integral de la salud de las y los chihuahuenses.

En estas fechas festivas, el IMPAS recuerda la importancia de escuchar al cuerpo y atenderlo de manera oportuna, ya que comprender sus señales puede marcar una diferencia significativa en la calidad de vida. A través de la Clínica Metabólica, se ofrece un modelo de atención integral que reconoce que cada persona es única y que las soluciones reales requieren acompañamiento profesional.

El proceso de atención inicia con una valoración general, donde se elabora una historia clínica completa y se solicitan estudios de laboratorio para conocer las condiciones metabólicas del paciente. Posteriormente, se realiza una evaluación por un médico rehabilitador cardíaco, quien analiza el riesgo cardiovascular y la condición física general.

Con base en estos resultados, las y los pacientes acceden a sesiones de fisioterapia, diseñadas según su capacidad física para mejorar su acondicionamiento. El siguiente paso es la atención en nutriología, donde se elabora un plan de alimentación personalizado. Finalmente, cuando se requiere, se brinda orientación psicológica, reforzando así un enfoque integral de la salud.

Están a disposición de la ciudadanía los servicios de la Clínica Metabólica e invita las y los interesados a solicitar una cita en horario de guardia de 9:00 a 14:00 horas, al teléfono 072, extensión 2251. La Clínica Metabólica se encuentra ubicada en la avenida Independencia número 2013, colonia Centro.