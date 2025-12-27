Capacita el PJE de Chihuahua a personas juzgadoras de primera instancia en distrito Bravos.

Seguimos fortaleciendo y trabajando para una justicia agil, y apegada a derecho.

Ciudad Juárez, Chihuahua.– A través del Instituto de Formación y Actualización Judicial, INFORAJ, se realizaron diversas capacitaciones dirigidas a personas juzgadoras de primera instancia en materia penal, civil y familiar, así como en el sistema integral de justicia para adolescentes, en el salón de usos multiples, de los juzgados civiles y familiares del distrito Bravos, en ciudad Juárez

El propósito de estas actividades fue compartir experiencias con las personas juzgadoras de reciente incorporación, además de aportar sugerencias para un mejor desarrollo de las audiencias, lo que contribuye a una impartición de justicia más eficaz.

Estos conversatorios se llevaron a cabo con el apoyo de secretarios y secretarias de sala con experiencia tanto en el sistema tradicional como en el sistema oral. La capacitación abarcó desde aspectos generales, como los principios rectores, hasta el dictado de sentencias y el cierre integral de los asuntos, explicó la Magistrada Nancy Sánchez.

La presencia y colaboración de las y los jueces en las distintas materias, en aras de continuar con su profesionalización, es un claro ejemplo del compromiso de quienes integran el sistema judicial para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

El Poder Judicial del Estado de Chihuahua buscará llevar a cabo nuevas capacitaciones que se desarrollarán de manera práctica, enfocadas en la simulación de audiencias y en el análisis de casos ya concluidos, lo que permitirá generar reflexiones al respecto.

El objetivo de esta constante profesionalización es consolidar un sistema judicial eficaz, cercano a la sociedad.