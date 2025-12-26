Fortalece Municipio puente vehicular de Sierra Azul afectado por las lluvias

Con el objetivo de proteger la movilidad diaria de las familias y fortalecer la infraestructura urbana, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, mantiene en marcha las acciones de reforzamiento estructural en el puente vehicular y peatonal de la colonia Sierra Azul.

En el lugar, personal especializado trabaja en distintas etapas del proceso constructivo, como la colocación de acero, cimbrado y colado, actividades fundamentales para consolidar la estructura y asegurar su funcionamiento en óptimas condiciones.

Mientras se desarrollan estas labores, las y los conductores que transitan por el cruce de la avenida Oriente 1 y la calle Sierra de Pedernales pueden utilizar la vía alterna habilitada de manera provisional, ubicada a corta distancia, lo que permite mantener la circulación en la zona.

El Gobierno Municipal reconoce la colaboración y comprensión de las y los vecinos de Sierra Azul, y reafirma su compromiso de continuar invirtiendo en obras que priorizan la seguridad, la movilidad de quienes habitan Chihuahua Capital.