Alan Picasso y Naoya Inoue libran la báscula

fuente: ESPN

El mexicano Alan “Rey David” Picasso (32-0-1, 17 nocauts) y el japonés Naoya “The Monster” Inoue (31-0-0, 27 nocauts) superaron el último obstáculo para su pelea en supergallo (122 libras) de este sábado 27 de diciembre de 2025 en el Mohammed Abdo Arena. Ambos púgiles libraron la báscula.

Alan estudió la Licenciatura en Neurociencias en la Facultad de Medicina de la UNAM. En la última clasificación libra por libra, el mexicano está situado en el tercer sitio de las 122 libras, mientras Inoue ascendió al segundo lugar tras la salida de Terence Crawford.

Alan Picasso fue cuestionado de una imagen en la que Luis Nery se encuentra tendido, mientras que el mexicano lo conforta, tras la victoria de Naoya Inoue del pasado 24 de mayo. “Rey” espera vengarlo y se siente como “Rocky”.

Mi hermano es el que siempre me ayuda mucho, siempre está corriendo conmigo, siempre al lado de mí.

Ese día cuando vimos que había peleado Nery contra Inoue y había perdido, pensamos exactamente en esta escena porque Nery y yo hemos tenido una historia complicada.

En el boxeo nos respetamos mucho, siempre ha sido un ir y venir de palabras.