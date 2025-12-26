Emite Protección Civil aviso preventivo por descenso de temperaturas en el estado

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), emitió un aviso preventivo dirigido a la población ante el marcado descenso de temperaturas previsto para la mayor parte de la entidad durante los próximos días.

La dependencia informó que durante este fin de semana se espera el ingreso del frente frío número 24 al noroeste del país que, en interacción con una masa de aire ártico, podría generar posible nieve y aguanieve en la Sierra Tarahumara, así como en la región fronteriza del estado.

Para el sábado 27 de diciembre el cielo se mantendrá de despejado a parcialmente nublado y se registrarán vientos de 5 a 15 kilómetros por hora (km/h), con rachas que pueden superar los 45 km/h.

Para el domingo 26 se esperan temperaturas muy frías con presencia de heladas, especialmente en municipios de la región serrana.

Los vientos oscilarán entre 5 y 15 km/h, con rachas que pueden superar los 55 km/h en el norte y noroeste, lo que podría generar tolvaneras en Juárez, Ascensión, Madera, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías y Manuel Benavides.

Durante la madrugada del lunes 29 de diciembre se prevén lluvias aisladas en municipios como Juárez, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Madera, Cuauhtémoc, Ocampo, Bocoyna y Guachochi.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de aguanieve en las partes altas de la sierra, particularmente en Madera, Bocoyna y Guachochi, donde las temperaturas podrían alcanzar valores por debajo de los 0°C.