Congelan cuentas bancarias de copropietaria de Miss Universo

La corte de Bangkok South Kwaeng, encargada del proceso, tenía previsto dictar este viernes la sentencia del caso, por el que emitió una orden de arresto contra Anne el pasado 25 de noviembre, después de que la tailandesa no se presentara a la audiencia.

El tribunal no ha difundido hasta el momento información nueva sobre la sentencia.

Sin embargo, la CBVT publicó un comunicado en el que declara a Anne, creadora del conglomerado empresarial JKN Global Group, una persona “no apta y poco confiable” para los negocios y la señala por presunta malversación y desvío de fondos a través de testaferros y de firmar contrataciones fantasmas para engañar a inversores.

Según el organismo, que ordenó la salida desde mañana de JKN del mercado de valores de Tailandia, la trama de corrupción asciende a unos 16 millones de dólares e incluye el registro de información financiera falsa por parte de la magnate, cuyos activos serán congelados, en principio, durante 180 días.

La sanción de la CBVT impide a Anne ejercer cargos en empresas públicas y le prohíbe salir de Tailandia.

Sin embargo, la mediática empresaria se mantiene con paradero desconocido y no se ha pronunciado sobre su orden de arresto ni frente a todas las acusaciones en su contra.‘

Anne’, como es conocida en el mundo empresarial, es la principal accionista de JKN, que adquirió Miss Universo en octubre de 2022 por 20 millones de dólares a IMG Worldwide LLC, con sede en Nueva York.