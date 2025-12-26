Fortalece Municipio educación ambiental y protección animal

La educación es una de las herramientas más importantes para prevenir la violencia, fortalecer valores y cuidar nuestro entorno, por ello el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, impulsa una estrategia de concientización que promueve el respeto hacia los animales y el cuidado del medio ambiente entre niñas, niños y adolescentes, mediante pláticas escolares y el programa Detectives Ambientales.

Desde el inicio del ciclo escolar 2025-2026, la Brigada de Rescate Ambiental ha visitado diversos centros escolares, donde se impartieron 150 pláticas dirigidas a promover el conocimiento y la sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente y el respeto hacia los animales, logrando impactar a 3 mil 796 niñas, niños y adolescentes, de entre 3 y 15 años de edad.

La educación básica es una etapa clave para formar valores como la empatía, la responsabilidad y la solidaridad, por ello, a través de la educación ambiental se impulsa que las y los estudiantes hagan del cuidado de la naturaleza y del respeto hacia los seres sintientes un estilo de vida, fortaleciendo una relación consciente y responsable con su entorno.