Olson cumple compromiso con el comedor comunitario Pancitas Llenas.

Chihuahua, Chih.– El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Olson, cumplió un compromiso pendiente con el comedor comunitario Pancitas Llenas, al entregar equipamiento de cocina que permitirá facilitar el trabajo diario de quienes atienden este espacio solidario en el oriente de la ciudad.

El comedor Pancitas Llenas realiza una labor fundamental al brindar alimento, todos los días, a más de 200 niñas y niños, convirtiéndose en un apoyo clave para muchas familias de la zona.

Durante la entrega, Olson destacó la importancia de respaldar a quienes, desde la sociedad civil y la comunidad, trabajan de manera constante por el bienestar de la niñez y de las familias más vulnerables.

“Este apoyo busca hacer un poco más sencillo el día a día de quienes están al frente de esta gran labor. Cuando se trabaja por la alimentación y el cuidado de la niñez, se está construyendo un mejor futuro para Chihuahua”, expresó.

El diputado agradeció a las personas encargadas del comedor por permitirle sumar esfuerzos y reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan a las familias chihuahuenses.