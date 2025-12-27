Alma Portillo mantiene agenda social al sur del estado con entrega de apoyos esta Navidad.

En conjunto con asociaciones civiles y colectivos entrega cenas, juguetes y participa en posadas.

PARRAL, Chih.- La diputada parralense de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, intensificó su presencia en municipios de la zona sur de la entidad para recorrer colonias y comunidades a fin de mantener el contacto con la ciudadanía, así como escuchar sus planteamientos y necesidades.

En víspera de Navidad realizó la entrega de cenas, juguetes y participó en la organización de posadas para niñas, niños y familias, de la misma forma apoyó activamente las actividades altruistas con motivo de la temporada que realizan colectivos y asociaciones de derechos humanos.

Estas acciones, dijo, forman parte de un trabajo permanente de acompañamiento continuo desde que asumió como diputada de la 68 legislatura.

En estas fechas que disfrutamos de un breve periodo de asueto, no nos detenemos, y aprovechamos la oportunidad para estar más cerca de la gente, escucharla y llevar sus voces al Congreso”, comentó.

Dio a conocer que los recorridos sirven para construir junto con la ciudadanía una agenda de trabajo, que responsa a sus exigencias, siembre basada en las realidades de la gente.

Asimismo, dijo que promoverá antes del cierre del año diálogo con personas y colectivos que impulsan la agenda de cuidados, así como dando seguimiento puntual a los temas prioritarios del estado-

De igual manera, reiteró su compromiso de seguir monitoreando la situación del agua, tanto en Parral como en el resto del estado y de presión a las autoridades ya que han quedado a deber a la población en este sentido, con falsas promesas de la Junta de Aguas de Parral en buscar y poner en marcha nuevas fuentes de abastecimiento.