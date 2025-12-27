Entrega Estado 221 escrituras a beneficiarios de 15 municipios de la entidad.

-El programa “Juntos escrituramos tu vivienda” brinda certeza jurídica a las familias chihuahuenses y fortalece la seguridad patrimonial en las comunidades

El Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (COESVI) entregó 221 escrituras correspondientes a 39 fraccionamientos ubicados en 15 municipios de la entidad, por medio del programa “Juntos escrituramos tu vivienda”.

El director general de COESVI, José Antonio Chávez Rodríguez, destacó que este programa significa más que un trámite legal, ya que da tranquilidad, seguridad y la posibilidad de heredar un patrimonio con respaldo jurídico.

“Cada escritura entregada representa la historia de una familia que hoy puede dormir con la certeza de que su hogar le pertenece. Detrás de cada documento hay años de esfuerzo, trabajo y esperanza. El deber de la institución es mantenerse cercana a la gente y facilitar este proceso”, expresó Chávez Rodríguez.

Las entregas se realizaron en los municipios de Aldama, Aquiles Serdán, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Guachochi, Jiménez, Madera, Matachí, Meoqui, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Parral, Saucillo y Villa Ahumada.

El programa “Juntos escrituramos tu vivienda” tiene como objetivo reducir los costos de escrituración y acercar este derecho a quienes más lo necesitan, fortaleciendo el arraigo familiar y la seguridad patrimonial en las comunidades.