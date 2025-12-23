Distribuye Estado apoyos para impulsar la seguridad alimentaria.

Durante 2025 fueron donados árboles frutales, semillas y plántulas de hortaliza para el desarrollo de huertos familiares

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural reforzó en 2025 el Programa Estatal de Fomento Agrícola, para impulsar la productividad, la seguridad alimentaria y apoyar a productores del campo con material vegetativo e insumos.

Durante dicho lapso fueron donados 30 mil 800 árboles frutales de vivero en Bocoyna, Carichí, Guachochi, Chihuahua, Guerrero, Cuauhtémoc y Cusihuiriachi, además de 43 mil plantas con costo de recuperación a 25 productores de Guerrero, Cuauhtémoc, Bocoyna y Guachochi.

Para fomentar la instalación de huertos de traspatio y la producción de alimentos, se entregaron 15 mil 600 paquetes de semillas de hortaliza en 40 municipios, así como 160 mil plántulas de hortaliza, distribuidas a instituciones educativas y asociaciones civiles en 15 municipios.

En materia vitivinícola, la Secretaría promovió la instalación de parcelas demostrativas al otorgar 3 mil kilogramos (kg) de uva Syrah y 3 mil 800 kg de Cabernet Sauvignon a empresas, instituciones educativas y sectores industriales.

Con estas actividades se dio valor agregado a esta actividad productiva, mediante la vinificación, catas, ferias y actividades de investigación, en conjunto con la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Para contribuir al manejo de plagas y reducir el uso de agroquímicos, se proporcionaron 2 mil 800 centímetros cúbicos de insectos de la especie Chrysopa y 257 mil pupas de Trichogramma, a través del Comité Estatal de Sanidad Vegetal (Cesavech).

Insumos que ayudaron al control biológico en cultivos de municipios como Aldama, Delicias, Camargo, Casas Grandes, Juárez, Ojinaga, Meoqui y Saucillo.