Arranca Estado operativo “Auxilio Carretero Ruta Paisano 2025”.

-Estará activo en tres rutas clave de la entidad hasta al 2 de enero de 2026.

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) arrancó este lunes el operativo “Auxilio Carretero Ruta Paisano 2025”, con el objetivo de apoyar a las y los automovilistas que transitan por las principales carreteras del estado durante esta temporada.

La estrategia estará activa hasta el 2 de enero de 2026, periodo en el que se registra un incremento en el tránsito vehicular, especialmente de familias y personas que regresan a la entidad para las fiestas decembrinas.

Contempla recorridos permanentes en tres rutas clave: la primera corresponde al tramo Ahumada–San Jerónimo–Moctezuma–Ahumada, mientras que la segunda cubrirá el trayecto Chihuahua–Moctezuma–Chihuahua, ambas sobre la carretera Juárez–Chihuahua.

La tercera atenderá sobre la vía Chihuahua–Jiménez, en el recorrido Delicias–Caseta Savalza–Delicias.

El personal asignado cuenta con herramienta y capacitación para brindar apoyo en casos de ponchaduras, fallas mecánicas o eléctricas, recalentamiento de vehículos, así como remolque y otras eventualidades, con el propósito de ofrecer traslados más seguros y reducir riesgos en carretera.

Con este operativo, la SCOP refrenda su compromiso de acompañar a las y los automovilistas, fortalecer la seguridad vial y apoyar la movilidad en beneficio de quienes recorren las vías de la entidad en esta temporada.