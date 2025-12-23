Rosana Díaz comparte paz y esperanza en posadas navideñas con las y los vecinos del 4 distrito.

Cd. Juárez, Chih., En un ambiente lleno de sonrisas y el cálido abrazo de las y los vecinos del Distrito 4 en ciudad Juárez, la Diputada por Morena, Rosana Díaz, encabezó este fin de semana una serie de posadas navideñas donde se compartió no solo el pan y el canto tradicional, sino también un profundo mensaje de paz, esperanza y unidad.



Durante estos encuentros, entre villancicos que resonaron en las colonias y el murmullo alegre de niñas y niños, la legisladora morenista destacó que la Navidad es un tiempo para reafirmar los valores de unión, amor al prójimo y compromiso con las causas, principios que dan vida a la Cuarta Transformación.

Rosana Díaz hizo un llamado a seguir caminando juntas y juntos, fortaleciendo la organización del pueblo juarense y la participación de todas y todos, para construir el segundo piso de la Cuarta Transformación, con bienestar y prosperidad compartida.

“Que esta Navidad nos recuerde que la esperanza se construye en unidad y que el futuro se transforma cuando nadie se queda atrás”, expresó Díaz Reyes, al compartir con las familias momentos de cercanía y alegría que reflejan el espíritu de estas fechas.

Las posadas organizadas por la diputada refrendan su compromiso de mantenerse cerca del pueblo, escuchando, acompañando y trabajando por un Juarez con bienestar