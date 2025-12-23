Del Rancho Izaguirre al asesinato de Manzo: los hechos de violencia que marcaron 2025.

Expansión Política

El asesinato de autoridades locales, explosión de un coche bomba, bloqueos y enfrentamientos entre grupos de la delincuencia, fueron parte de las postales de violencia que enfrentó México este año.

Más de 1,500 homicidios dolosos en Sinaloa, el asesinato del alcalde de Uruapán, Carlos Manzo, la explosión de un coche bomba en Michoacán y el descubrimiento de un campo de adiestramiento del crimen organizado en Teuchiltán, Jalisco, fueron los hechos de violencia que marcaron el 2025.

Desde hace casi dos décadas, el país enfrenta una ola de violencia que año con año deja entre 20,000 y 30,000 homicidios dolosos.

A su llegada a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum puso en marcha una estrategia de seguridad basada en atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación con los estados.

En los hechos, aunque no se reconoce públicamente, la administración de Sheinbaum dio un viraje a la estrategia de seguridad implementada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador: pasó de la política de “abrazos, no balazos” a una confrontación directa contra la violencia.

Estos son los hechos de violencia que marcaron el 2025:

Teuchitlán un campo del terror y adiestramiento

A una hora de camino de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el interior del “Rancho Izaguirre” guardaba una postal de horror del México violento: un campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco” hizo el hallazgo del predio en el que también se encontraron miles de pertenencias personales, lo que abrió para decenas de familiares la posibilidad de conocer el paradero de quienes fueron reportados como desaparecidos.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco fue quien reveló que en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco había decenas de objetos que podrían pertenecer a personas desaparecidas. (Foto: Fiscalía de Jalisco/Reuters)

Hasta ese rancho llegaron decenas de familiares de personas desaparecidas, quienes manifestaron su molestia porque los zapatos, pantalones, camisas, mochilas y demás objetos personales fueron levantados.

La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación del rancho y confirmó que ese predio funcionaba como un centro de adiestramiento, pero no como un campo de exterminio. El entonces fiscal, Alejandro Gertz Manero confirmó que se localizaron restos óseos.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró fosas, restos humanos, crematorios clandestinos y cientos de pertenencias en el rancho Izaguirre. (Foto: Lidia Arista/Expansión)

Sinaloa, una guerra con más de 1,500 muertos

En 2025, Sinaloa se mantuvo en una guerra interna originada por la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, la disputa es entre dos facciones del Cártel de Sinaloa: “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, que hasta octubre había dejado un saldo de 1,532 homicidios dolosos.

Todo el año, ese estado gobernado por el morenista Rubén Rocha ha enfrentado balaceras, bloqueos de vialidades, quema de autos.

Uno de los episodios más recientes ocurrió en Escuinapa, en donde el pasado viernes y este domingo se reportaron balaceras. En la jornada del 21 de diciembre, se reportó el deceso de dos personas.

Para atender la violencia en esa entidad, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a integrantes del gabinete de seguridad para coordinar la estrategia junto al gobernador morenista, Rubén Rocha Moya.

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, ha visitado Sinaloa para abordar el problema de violencia. (Foto: Cuartoscuro.)

Violencia alcanza a colaboradores de jefa de Gobierno

A plena luz del día, Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y José Muñoz, coordinador de asesores fueron asesinados en mayo pasado sobre calzada de Tlalpan.

La jefa de Gobierno ofreció que no habría impunidad en el doble homicidio. “Investigar, esclarecer y garantizar que no haya impunidad es nuestro compromiso”, dijo en un mensaje a medios sobre el ataque directo de sus colaboradores.

El gobierno capitalino informó que los presuntos agresores viajaban a bordo de una motocicleta. Hasta ahora han sido detenidas 13 personas involucradas con el doble homicidio.

La jefa de Gobierno, Clara Brugrada, ofreció que no habrá impunidad en el homicidio de sus colaboradores. (Foto: Especial )

Uruapan, la violencia termina con la vida de Manzo

“No quiero ser otro presidente municipal más de la lista de los ejecutados”, dijo Carlos Manzo sin saber que el 1 de noviembre sería asesinado mientras participaba en el Festival de las Velas.

El político líder del Movimiento del Sombrero había emprendido una lucha contra el crimen en el municipio que lo eligió como el primer alcalde independiente, por lo que solía recorrer sus calles con un chaleco antibalas.

Sus declaraciones lo habían vuelto popular en redes sociales: “Delincuente que se topen que ande armado, y que se resista a ser detenido o que agreda a la ciudadanía y ustedes los detecten en la calle o en los operativos, hay que abatirlos”; “no anden chillando si al rato se los mata el gobierno en un enfrentamiento”, eran de las frases que decía el alcalde.

Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante un evento de Día de Muertos. (Foto: Pedro Anza/Cuartoscuro.)

Manzo pidió a la administración federal no dejar solo a Uruapan y cuestionó que se le retirará la presencia de 200 elementos de la Guardia Nacional.

“Esta decisión deja a Uruapan en estado vulnerable ante las actividades ilícitas del crimen organizado”, planteó.

Su asesinato ocasionó marchas para exigir justicia, paz y alto a la violencia en México, incluidas la de la llamada “Generación Z” en la Ciudad de México, a la que no solo acudieron jóvenes, también hubo personajes de oposición, de lo que fue aprovechado por el gobierno y Morena para acusarlos que ellos habían impulsado la caminata.

Limoneros en Michoacán, entre extorsión y violencia

Además de ser azotados por la extorsión, la violencia cobró la vida de uno de los líderes limoneros en Michoacán con el asesinato de Bernardo Bravo.

En octubre pasado el cuerpo del empresario fue encontrado al interior de una camioneta localizada cerca de Apatzingán. Previo a ser asesinado, Bravo acudió al tianguis del limón, y más tarde viajó a Morelia.

Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue asesinado en octubre pasado. (Foto: Tomada de Facebook de Bernardo Bravo.)

El presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA) había levantado la voz en diferentes momentos para denunciar la extorsión que sufren los limoneros.

La extorsión ha ido en aumento en Michoacán, aunque se trata de un delito escondido entre el miedo y la cifra negra. De acuerdo con cifras del INEGI, el 96% de las extorsiones cometidas en Michoacán durante el 2024 se quedaron sin ser denunciadas.

Cochebomba estalla pero no es terrorismo

Mientras en la ciudad de México la presidenta Claudia Sheinbaum celebraba los siete años del inicio de los gobiernos de Morena, en Michoacán explotaba un coche bomba frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana.

De acuerdo con el fiscal Carlos Torres, el dispositivo fue activado a larga distancia.

“La investigación se trae desde Michoacán, hemos ubicado los rostros de quienes pudieron haber accionado mediante un dispositivo a larga distancia la posible dinámica de este hecho lamentable”, informó.

Detrás de este episodio de violencia, que ocasionó la muerte de seis y heridas para 11 más, está el CJNG.

“Por la fricción que hay en la zona, es evidente que pudo haber sido del grupo de Jalisco contra la policía de la comunidad de Coahuayana”, comentó el fiscal.

Frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria se registró la explosión de una bomba. (Foto: Cuartoscuro.)

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, explicó que la investigación no se inició por terrorismo.

“Estos son delitos de tráfico de armas, por eso la carpeta de investigación se inició en FEMDO, en tráfico de armas, acopio de armas. No es por terrorismo. Como sabemos, en la ley, tanto mexicana como internacional: el terrorismo es para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. En este caso es, específicamente, son actos criminales para ampliar sus actividades criminales, ya sea en territorio, trasiego de droga, rutas de trasiego de droga, ampliar más el narcomenudeo, extorsión, tráfico, minería ilegal, etcétera”, dijo el 9 de diciembre pasado .