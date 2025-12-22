Vinculan a proceso a 3 adolescentes por robo de vehículo en Chihuahua

Enfrentarán su situación jurídica con la medida cautelar de internamiento preventivo La Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes Infractores, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso de los adolescentes C.D.A.E.S. de 14 años de edad, así como D.F.V.R. y C.J.A.P.M. de 16 años de edad, por el delito de robo de vehículo agravado.

El Juez de Control Especializado en Justicia para Adolescentes del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 70/2025, consideró que los datos de prueba expuestos por el agente de Ministerio Público, acreditaron la probable responsabilidad de los menores de edad.

Los adolescentes imputados fueron detenidos en flagrancia el pasado miércoles 17 de diciembre, por la posesión de dos vehículos con reporte de robo, y les fue asegurada un arma de fuego de utilería, que al parecer utilizaron para cometer el ilícito.

El Órgano jurisdiccional, resolvió la situación jurídica de los adolescentes, misma que enfrentarán bajo la medida cautelar de internamiento preventivo durante el tiempo que dure el proceso, además, fijó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación.

El trabajo de esta representación social, muestra el compromiso de los elementos policiacos para formular de manera pronta la justicia y otorgar la seguridad de los ciudadanos que se ven expuestos a una acción que atenta a su integridad no solo física y moral sino también patrimonialmente.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por un órgano jurisdiccional (artículo 26 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes).

