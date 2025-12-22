Impulsa Gobierno Municipal el túnel sensorial para fomentar la inclusión

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Departamento de Grupos Vulnerables, de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación ha logrado que la ciudadanía viva la experiencia del Túnel Sensorial, una actividad que busca generar empatía y conciencia sobre la vida diaria de las personas con discapacidad visual.

El Túnel Sensorial es un espacio adaptado para realizar un recorrido en completa oscuridad, donde las y los participantes enfrentan situaciones cotidianas —como estar en una oficina o una cocina— sin utilizar la vista.

Durante la experiencia, son acompañados por personas con discapacidad visual, quienes comparten de primera mano sus vivencias, estrategias de adaptación y el uso de herramientas que les permiten desenvolverse con autonomía.

El recorrido está diseñado para estimular sentidos como el oído, el tacto y el olfato, ofreciendo una forma distinta de orientación y permitiendo comprender los retos que implica vivir sin visión.

La participación de guías con discapacidad visual es clave, ya que su acompañamiento genera un aprendizaje directo, cercano y humano, además de favorecer el diálogo y la eliminación de estigmas.Para muchas personas, esta actividad representa su primer acercamiento a un entorno sin visión, lo que propicia reflexión y una nueva perspectiva sobre la discapacidad. Más allá de sensibilizar, el Túnel Sensorial promueve el respeto, la inclusión y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

Durante el presente año se llevaron a cabo siete Túneles Sensoriales en los siguientes espacios: Escuela Praxedis G. Guerrero, Escuela Secundaria Técnica No. 72, Escuela Primaria Niños Héroes, Escuela Primaria Pedro Leal, Plaza de Armas, Escuela Primaria Centauro del Norte y Escuela Primaria Leona Vicario.Para más información, las personas interesadas pueden consultar las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal, comunicarse al 072, extensión 6579, o acudir a la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicada en avenida Juárez, esquina con calle Segunda, número 4, colonia Centro