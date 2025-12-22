Abre Municipio circulación provisional en puente de Riberas

Con el firme compromiso de brindar mejor circulación a las familias de la colonia Riberas de Sacramento, la Dirección de Obras Públicas, llevó a cabo la apertura provisional del puente vehicular y peatonal ubicado en el cruce de la avenida Río Colorado y la calle Río Uruguay, en el sentido sur-norte.

Esta apertura permite restablecer la movilidad en la zona y facilitar el traslado diario de vecinos, luego de los estragos ocasionados por las lluvias registradas en meses pasados. El puente funcionará de manera provisional para el tránsito en ambos sentidos, mientras continúan los trabajos de remediación.

Las labores seguirán desarrollándose en el carril norte-sur, el cual permanece cerrado, por lo que se exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y atender los señalamientos preventivos colocados en el lugar, con el objetivo de proteger tanto a automovilistas como a peatones.