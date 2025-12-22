Maru Campos convoca a chihuahuenses a mantener viva la esperanza y el amor fraternal

En el marco de los festejos navideños, la gobernadora Maru Campos convocó a los chihuahuenses a mantener viva la esperanza y el amor fraternal.

“Es tiempo de Navidad. Un tiempo en el que recordamos el nacimiento que cambió la historia y que nos enseñó que la verdadera luz nace en la humildad, el amor y en la entrega por los demás”, dijo la mandataria en un mensaje dirigido a la población.

Recordó que la unidad y la familia son los pilares que sostienen a Chihuahua y que estas fechas, llaman a ponerlas en el centro de todo.De cara al nuevo año que se avecina, Maru Campos llamó a la reconciliación y a la armonía, para generar nuevas y mejores oportunidades de crecimiento.

“Este fue un año para renovar nuestra esperanza que resiste y que, como Chihuahua, sigue creciendo.

Los invito a preparar nuestros corazones para un 2026 lleno de unidad y de propósito”, externó.“¡Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo!”, concluyó la Gobernadora.