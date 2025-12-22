Inspecciona gobernación 230 establecimientos

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Subdirección de Gobernación de la Secretaría al del Ayuntamiento, informa que del 15 de diciembre se realizaron 230 inspecciones a locales y establecimientos, resultando en 13 actas administrativas por diversos motivos y 2 clausuras en total.

Las clausuras realizadas al momento fueron:

Licorería en tienda de autoservicios, por violación de giro y diversos documentos.

Salón de eventos Haven Social Lounge, por falta de permiso de bebidas alcohólicas y más documentos.

Continúa activa una célula preventiva conformada por diversos elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que tienen como objetivo el lograr el orden y sano desarrollo de las actividades comerciales nocturnas, así como prevenir la venta de droga.