México cierra el 2025 en el top 15 del Ranking de la FIFA

fuente: ESPN

España se mantiene en la punta de la clasificación, seguida de Argentina y Francia. Estados Unidos, la mejor de Concacaf.

La Selección Mexicana cerró el 2025 en la posición 15 del Ranking de la FIFA, en el que destacada que en su última actualización no hubo cambios en los primeros 33 lugares de dicho listado, por lo que España se mantiene en la punta de la clasificación, seguida de Argentina y Francia.

Este lunes 22 de diciembre, la FIFA publicó la última actualización del Ranking en el 2025, justo apenas unas semanas después de que se celebró el sorteo de la Copa del Mundo 2026, certamen que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos del 11 de junio al 19 de julio.

Debido a que no hubo cambios en el Ranking de la FIFA, la Selección Mexicana se mantiene en la décimo quinta posición, puesto que el combinado de Javier Aguirre ocupa desde el pasado 20 de noviembre.