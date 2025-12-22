Entrega Estado apoyos alimentarios y abrigos a familias indígenas en Urique

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) entregó apoyos alimentarios y ropa invernal a 300 familias de la comunidad de Guadalupe Coronado, municipio de Urique.

Durante la jornada se distribuyeron seis toneladas de maíz y frijol, así como 300 chamarras, como parte de la estrategia Juntos Contra el Frío que encabeza el DIF Estatal Chihuahua.

En el evento estuvo presente el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón, quien destacó la importancia de sumar esfuerzos entre los distintos órdenes de Gobierno, para hacer llegar apoyos de manera directa a quienes más lo necesitan.

Por su parte el senador Mario Vázquez subrayó la relevancia de respaldar a las familias del campo y reconocer el esfuerzo diario de quienes habitan en las zonas más apartadas del estado.

También acompañaron la entrega el diputado local Arturo Medina y el presidente municipal de Urique, Arturo Langarica, quienes coincidieron en la necesidad de mantener el trabajo coordinado, para atender a las las comunidades en situación de vulnerabilidad.