Sheinbaum rechaza ‘Ley Esposa’: ‘No es necesario que se legisle la alternancia hombre-mujer en México’

fuente: ELFINANCIERO

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su postura sobre la llamada Ley Esposa y dijo que este tipo de reformas no son necesarias en el país. Dicha iniciativa promueve la elección de cónyuges de los actuales gobernadores bajo el principio de alternancia de género.

“No creo que hagan falta este tipo de leyes, más allá de la constitucionalidad o no. Creo que con el acuerdo que tomó el Instituto Nacional Electoral (INE) que tiene que venir en una reforma electoral, de que los partidos tengan que proponer a la mitad de sus candidatas mujeres y a la otra mitad, hombres”, dijo la mandataria durante la conferencia ‘mañanera’ de este lunes 22 de diciembre.

Sheinbaum precisó que al cumplir con la cuota de género, habrá suficientes mujeres gobernadoras quienes antes serían candidatas.

“Para evitar cualquier cosa de que se está orientando o que se está evitando que una persona participe, no creo que sea necesario que se legisle la alternancia hombre-mujer, mujer-hombre”, añadió.

¿Qué ha dicho Sheinbaum sobre la ‘Ley Esposa’?

Desde hace unos días, la presidenta Sheinbaum expresó su postura sobre la Ley Esposa y admitió que “se puso bueno el debate” sobre el tema debido a la reforma aprobada en San Luis Potosí.

En tanto, la mandataria hizo un llamado a que los Congresos estatales analicen la propuesta que tiene pros y contras debido a que el INE obliga a partidos políticos a que haya paridad de género.