FBI ignoró durante 10 años denuncias contra Epstein

fuente: excelsior

Documentos recientemente publicados indican que el FBI fue advertido en la década de 1990 sobre la posible implicación de Jeffrey Epstein en delitos relacionados con pornografía infantil, pero no actuó durante casi diez años.

La información surge a partir de una denuncia presentada en 1996 por Maria Farmer, ex empleada del fallecido financista, que solo ahora ha sido confirmada públicamente por las autoridades.

Farmer, artista y ex colaboradora de Epstein en la adquisición de obras de arte, declaró haber alertado al FBI el 3 de septiembre de 1996 sobre conductas que consideraba graves y peligrosas.Según su testimonio, Epstein había mostrado interés en material de carácter ilegal que involucraba a menores y la habría amenazado para que guardara silencio, pese a la denuncia, Farmer asegura no haber recibido respuesta durante años.

“Esperé 30 años… Ya no pueden llamarme mentirosa”, afirmó Farmer en declaraciones al New York Times, tras conocerse la existencia de su denuncia en los archivos oficiales.

Además, expresó su indignación por el daño causado a otras víctimas durante el prolongado silencio institucional.

La confirmación llegó con la publicación, el viernes y sábado pasados, de miles de documentos ordenada por la Ley de Transparencia de Archivos Epstein, en esos registros figura la denuncia presentada por Farmer, aunque su nombre apareció inicialmente tachado, algo que ella misma aclaró posteriormente.