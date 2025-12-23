Purdy desata tormenta en Indianápolis y acerca a 49ers a la cima de la NFC.

Diario de México

By Gibran C.G.

Brock Purdy tuvo una noche de consagración y lideró la contundente victoria de los San Francisco 49ers por 48-27 sobre los Indianapolis Colts, en el cierre de la Semana 16 de la NFL. El quarterback respondió con cinco envíos de touchdown en una exhibición ofensiva que mantiene a su equipo en plena carrera por la cima de la Conferencia Nacional.

Con el triunfo, San Francisco mejoró su marca a 11-4 y se colocó segundo en el Oeste de la NFC. El panorama es claro: si vence en sus duelos restantes ante Chicago Bears y Seattle Seahawks, puede cerrar la temporada como líder divisional e incluso como el mejor sembrado de la conferencia.

El juego comenzó con los Colts marcando el ritmo. El veterano Philip Rivers, de 44 años, comandó una serie de 72 yardas que terminó en pase de anotación a Alec Pierce para el 7-0.

La respuesta de Purdy fue inmediata. El mariscal de los 49ers lideró una ofensiva de 69 yardas que culminó con pase a Demarcus Robinson y el empate 7-7. A partir de ahí, el ataque de San Francisco comenzó a inclinar la balanza.

Equipos especiales y circo aéreo

Un balón suelto forzado por los equipos especiales, recuperado por Jake Tonges, le dio campo corto a los gambusinos. Purdy no desaprovechó y conectó con Christian McCaffrey para el 7-14.

Indianapolis volvió a empatar con otro pase de Rivers a Pierce (14-14), pero San Francisco cerró mejor la primera mitad. Un envío a George Kittle devolvió la ventaja a los visitantes (14-21) y, tras un intercambio de goles de campo, el descanso llegó con marcador de 17-24.

49ers aceleran y sentencian

El tercer cuarto confirmó el dominio de San Francisco. Purdy firmó su cuarto pase de touchdown, ahora con Jauan Jennings, para el 17-31. Un nuevo intercambio de goles de campo dejó el tanteador 20-34 al cierre del periodo.

Los Colts intentaron reaccionar en el último cuarto con una carrera de anotación de Jonathan Taylor (27-34), pero la respuesta fue letal. Purdy lanzó su quinto pase de touchdown, segundo de la noche a McCaffrey, para el 27-41. El golpe final llegó con una intercepción de Dee Winters, que regresó el balón hasta las diagonales para sellar el 27-48 definitivo.

Panorama que deja la Semana 16

La derrota dejó a Indianapolis con marca de 8-7 y apenas opciones remotas de playoffs. Además, su tropiezo confirmó la clasificación de Buffalo Bills, Jacksonville Jaguars y Los Angeles Chargers a la postemporada.