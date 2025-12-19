Diputada Jael Argüelles comparte la Navidad en Palo Chino y Los Ojitos.

Ciudad Juárez.- En un ambiente de alegría, sonrisas y solidaridad, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, continuó con su recorrido de posadas navideñas, esta vez junto a las familias de las colonias Palo Chino y Los Ojitos, llevando no solo regalos, sino también convivencia, cercanía y esperanza.

Las niñas y los niños fueron protagonistas de estas celebraciones, donde disfrutaron de tamales, pizza, piñatas, dulces, pastel y juguetes, mientras que las personas adultas mayores recibieron cobijas, como un gesto de cuidado y acompañamiento para mitigar el frío de la temporada.

Además de la convivencia festiva, la diputada escuchó y recolectó las gestiones de las vecinas y vecinos, atendiendo de manera directa sus necesidades y preocupaciones, refrendando su compromiso de mantenerse cercana a la gente y de trabajar desde el territorio.

Durante el evento, Argüelles Díaz destacó que estas fechas invitan a tender la mano, escuchar y acompañar a las familias, como parte esencial de su vocación social y humana.

“Estas posadas son para abrazarnos como comunidad, para llevar un poco de alegría a los hogares y para reafirmar que cuando hay unión y solidaridad, hay esperanza”, expresó la legisladora.