Corte IDH condena a México por su responsabilidad en la desaparición y feminicidio de Lilia García Andrade.

Expansión Política

Dulce Soto @dulceanahisoto

Esta es la segunda condena que recibe el Estado mexicano en este mes y la segunda en la historia por sus omisiones para llevar justicia en casos de feminicidio ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado mexicano por la desaparición, tortura sexual y feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade.

El organismo internacional encontró responsable al país por no realizar la investigación debida para juzgar este caso, ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua en 2001.

Tras realizar una audiencia pública en marzo de este año, el juzgado internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA) notificó la sentencia este viernes, desde su sede en Costa Rica.

“El Estado incumplió con el deber de debida diligencia que surge frente a la desaparición de mujeres y, por ende, era responsable por la violación a los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de Lilia Alejandra García Andrade”, señaló.

Esta es la segunda condena que la Corte IDH emite contra México en lo que va del mes. El pasado 15 de diciembre resolvió que también tiene responsabilidad en la violación sexual, tortura y muerte en 2007 de la mujer indígena náhuatl Ernestina Ascencio Rosario, de 73 años.

Los feminicidios de Juárez

Con la notificación de hoy, México es condenado por segunda vez por los feminicidios de Ciudad Juárez, donde, apunta la Corte, “había un contexto de violencia de género y de impunidad generalizada”.

El tribunal atendió primero el caso del Campo Algodonero, que concluyó en 2009 con una sentencia emblemática por la desaparición y feminicidio en 2001 de tres mujeres de Ciudad Juárez: Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez.

Ese mismo año, el 14 de febrero, fue desaparecida Lilia Alejandra García al salir de su trabajo en una maquila. Su cuerpo fue hallado una semana después. Tenía 17 años y dos hijos.

Su asesinato se vinculó con los feminicidios de otras cuatro niñas de la misma ciudad, pero ocurridos entre 1995 y 2005. La Fiscalía General del Estado encontró en 2010 una coincidencia entre el perfil genético del semen del agresor de Lilia y el del agresor de las otras cuatro mujeres.

Todos los casos continúan impunes. Hay una persona detenida, pero la defensa considera que no hay certeza, pruebas ni evidencias que lo vinculen con el feminicidio. Su hipótesis es que un mismo grupo de hombres secuestró, torturó y asesinó a niñas en Ciudad Juárez durante una década y que sigue impune.

Estos cinco feminicidios se presentaron en conjunto ante la Corte IDH e ingresaron en 2023.

El tribunal consideró que, a pesar del conocido contexto de violencia sexual contra las mujeres en Ciudad Juárez, las autoridades fueron negligentes y omisas en las acciones de búsqueda.

Violaciones a los derechos de Norma Andrade

Para la Corte Interamericana, el Estado mexicano también es responsable por la falta de protección a Norma Andrade, la madre de Lilia que, en su búsqueda de justicia, se convirtió en defensora de derechos humanos. Ha sido víctima de amenazas, agresiones físicas, robo y acoso por insistir en que las autoridades juzguen a los responsables.

“Los Estados deben realizar acciones para reconocer y garantizar la labor de las madres de víctimas de feminicidio, como Norma Andrade, quienes se convierten en activistas frente a la inacción estatal en la investigación de estas formas extremas de violencia contra la mujer”, declaró.

También condenó las violaciones a los derechos del padre de Lilia, las afectaciones a sus hijos y la violación al derecho a la verdad de la familia.

Resolución

La sentencia ordena al Estado mexicano diversas reparaciones, entre ellas:

-Continuar con las investigaciones de los hechos en contra de Lilia Alejandra García Andrade y Norma Andrade.

-Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas.

-Realizar diagnósticos normativos e institucionales en favor de una política integral en contra de la violencia de género y las desapariciones.

-Mejorar la implementación y armonización del Protocolo Alba.

-Tomar medidas en favor de la protección de los niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres y de las madres de víctimas de feminicidio, entre otras.