Ciudad Juárez hace historia con el primer Centro de Educación y Cuidado Infantil: Rosana Díaz.

Ciudad Juárez, Chih.,La diputada por Morena Rosana Díaz reconoció la inauguración del primer Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en Ciudad Juárez, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que este espacio representa un paso histórico en la garantía del derecho al cuidado y al bienestar de la niñez.

La legisladora morenista destacó que este centro brinda seguridad y tranquilidad a miles de madres y padres trabajadores, y refleja una política pública con rostro humano que coloca a la infancia y a las mujeres en el centro de las decisiones del gobierno de la Cuarta Transformación.

Este centro representa un cambio profundo en el cuidado de las hijas e hijos de madres trabajadoras al garantizar espacios seguros, dignos y con enfoque educativo en una ciudad como ciudad Juárez en donde miles de mujeres sostienen a sus familias con su trabajo diario.

“Cuando se gobierna pensando en quienes más lo necesitan, se transforma la vida de las familias”, expresó Rosana Díaz.

Finalmente, reiteró su respaldo a las políticas publicas que fortalecen el sistema de cuidados y consolidan un futuro con bienestar infantil para Ciudad Juárez.

