fuente: unotv

Las vacaciones de invierno ya están aquí y entre la cena de Navidad, el Año Nuevo y los regalos de Día de Reyes, es normal que muchas familias se pregunten cuándo regresan los niños de vacaciones en enero 2026. Saberlo no solo ayuda a organizar rutinas familiares, también marca el regreso al ritmo acelerado en la CDMX y en todo el país.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el regreso a clases en 2026 tiene una fecha definida y viene acompañado de un periodo de descanso más largo de lo habitual.Las vacaciones de invierno SEP 2025-2026 tendrán una duración aproximada de 23 días naturales, si se consideran fines de semana. Este periodo extendido permite que niñas, niños y familias disfruten con calma las celebraciones decembrinas y el inicio del año nuevo, antes de retomar actividades escolares.

Este descanso aplica para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas que siguen el calendario oficial.

Regreso a clases en enero 2026: fecha oficial para estudiantes

La SEP estableció que el regreso a clases en enero 2026 será el lunes 12 de enero, fecha en la que alumnas y alumnos retomarán actividades escolares de manera formal.

Aunque las festividades suelen terminar antes, el inicio de clases se recorre algunos días debido a actividades internas del sistema educativo, lo que permite un cierre de vacaciones más relajado para las familias.

¿Cuándo regresan los niños de vacaciones en enero 2026 según la SEP?

¿Por qué el regreso a clases se retrasa unos días en enero?