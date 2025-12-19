Condenan a jueza de EU por ayudar a migrante

fuente: excelsior

Una jueza estatal de Wisconsin fue declarada culpable el jueves de obstruir un procedimiento federal después de ayudar a un migrante mexicano a evadir por breve tiempo a agentes federales de inmigración, en una decisión que representa un triunfo para la administración del presidente Donald Trump en su campaña para reforzar la aplicación de la ley migratoria en los tribunales, dijeron fuentes judiciales y medios locales.

Un jurado federal en Milwaukee encontró a Hannah Dugan, de 66 años y jueza de circuito del condado de Milwaukee, culpable del cargo de obstrucción de un procedimiento de una agencia estadounidense, pero la absolvió del cargo menor de ocultar a una persona para impedir su arresto.

Dugan enfrentaba dos cargos federales, incluido el de obstrucción y el de ocultamiento, luego de que fiscales la acusaran de ayudar a Eduardo Flores Ruiz, un migrante mexicano de 31 años, a escapar de un operativo de arresto de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en abril, mientras el hombre comparecía ante ella por un delito de violencia doméstica. Flores-Ruiz fue luego detenido fuera del edificio y deportado.

Según la acusación, Dugan confrontó a agentes de ICE que esperaban en el pasillo fuera de su sala, les indicó que su orden de detención no era suficiente y los desvió hacia la oficina del juez principal. Después, guió al migrante y a su abogado por una puerta privada, permitiéndoles salir mientras los agentes estaban distraídos. Eduardo fue finalmente aprehendido tras una breve persecución.

El veredicto se produjo después de alrededor de seis horas de deliberación. Dugan, quien fue detenida por el FBI en abril y suspendida de sus funciones judiciales por la Suprema Corte de Wisconsin, se enfrenta a una posible pena de hasta cinco años de prisión por el cargo de obstrucción, aunque la fecha de sentencia aún no se ha fijado.

El cargo de obstrucción se considera grave y refleja la decisión del Departamento de Justicia de perseguir a funcionarios públicos que interfieran con operaciones de ICE. “Nadie está por encima de la ley”, dijo el fiscal general adjunto estadunidense, Todd Blanche, en una publicación en redes sociales la noche del jueves, celebrando la condena.