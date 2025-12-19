Comienza construcción de “Gaza en el Periférico de la Juventud”

El alcalde Marco Bonilla dio el banderazo de arranque para la construcción de la Gaza de Incorporación entre Teófilo Borunda y Periférico de la Juventud.

Esta es una obra moderna y única en el país para agilizar la circulación vehicular en esta importante zona de la ciudad.

Con una inversión de más de 395 millones de pesos, se realizará la intervención de más 700 metros de puente que conecta a boulevard Teófilo Borunda a periférico de la Juventud con la creación de una gaza de incorporación de dos carriles por sostenido sobre una estructura metálica y tirantes de acero.

Las labores incluyen la preparación del área, terracerías en rampas y lateral, cimentación, estructura metálica y de concreto, acero de refuerzo, muros de contención mecánicamente estabilizados, pavimentación y obras complementarias como guarniciones, banquetas, adecuación del área bajo el puente, áreas verdes, obras de drenaje, señalamiento (vertical y horizontal), instalación de alumbrado público y reordenamiento de bulevar Ortiz Mena con intersección de periférico de la Juventud.

La primera etapa de labores de esta magna obra será en el taller por lo que la circulación vial no se verá afectada hasta enero del 2026.