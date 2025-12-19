Emite DSPM recomendaciones para proteger a niñas y niños durante estas vacaciones

Con el inicio del periodo vacacional, el gobierno municipal a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), hace un llamado a madres, padres y tutores para reforzar el cuidado y la supervisión de niñas y niños, ya que durante estas fechas pasan más tiempo en casa y es importante evitar accidentes.

La DSPM recuerda que la prevención es clave para evitar accidentes y situaciones de riesgo, por lo que comparte las siguientes recomendaciones:

• Vigilar constantemente a las niñas y niños, tanto dentro como fuera del hogar.

• Evitar que jueguen en calles, avenidas o zonas donde circulan vehículos y si salen a parques o áreas de juego, siempre que sea acompañado de un adulto.

• Mantener puertas y ventanas cerradas, y guardar fuera de su alcance medicamentos, productos de limpieza y objetos peligrosos.

• Colocar protecciones en escaleras, balcones y áreas que representen algún riesgo.

• Enseñar a las niñas y niños a pedir ayuda y a conocer el número de emergencias 9-1-1.

• Supervisar el uso de celulares, tablets y redes sociales para prevenir situaciones de riesgo.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal reitera su compromiso de trabajar de manera permanente para brindar entornos seguros a las familias chihuahuenses y exhorta a la ciudadanía a no bajar la guardia durante este periodo vacacional.

Ante cualquier emergencia o situación sospechosa, se invita a la población a comunicarse de inmediato al 9-1-1.