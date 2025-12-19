Congreso cierra espacios a la impunidad, aprueban reforma vs la violencia sexual

El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó, por unanimidad, el dictamen con carácter de decreto impulsado por la diputada Xóchitl Contreras, que fortalece la protección de las víctimas de violencia sexual en el estado.

La reforma aprobada adiciona una nueva agravante al delito de abuso sexual y violación, estableciendo que las penas se incrementarán cuando estos delitos sean cometidos por personas que, aprovechándose de su profesión u oficio, vulneren la libertad y dignidad de las víctimas.

“Este decreto es un paso firme para proteger a las mujeres, niñas y niños, y para cerrar espacios de impunidad. Nadie debe utilizar su trabajo, su oficio o su profesión como una oportunidad para abusar de la confianza de las personas”, señaló la diputada Xóchitl Contreras.

La legisladora explicó que esta reforma responde a una realidad alarmante: más del 80 por ciento de los delitos cometidos contra mujeres en México están relacionados con abuso sexual y violación, y en muchos casos los agresores se aprovechan de situaciones cotidianas, como la prestación de un servicio, para cometer estos delitos.

Asimismo, resaltó que este avance legislativo beneficia directamente a Ciudad Juárez, una ciudad que históricamente ha exigido justicia, protección y leyes más firmes para combatir la violencia de género.

Finalmente, la diputada reiteró su compromiso de seguir impulsando reformas que protejan la dignidad, la integridad y la seguridad de las personas, demostrando que cuando hay voluntad política y trabajo legislativo serio, se logran verdaderos cambios en beneficio de la sociedad.