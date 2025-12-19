Ilumina el Centro Histórico la Caravana Navideña de Los Aguardianes

De luz y color se vistió el Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua con la primera Caravana Navideña de Los Aguardianes, acompañada de música en vivo, más de 50 carros alegóricos y sorpresas para los paseantes.

A través de este desfile navideño, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua, buscó fomentar entre los chihuahuenses la cultura del cuidado del agua con la presencia de estos superhéroes que aprovecharon para interactuar y dar obsequios a las niñas y niños.

Durante el desfile, se contó con la participación del director ejecutivo de la

JMAS, Alan Falomir, quien agradeció la participación de más de 30 patrocinadores en el desfile conmemorativo, así como el impulso que le dan al proyecto de Los Aguardianes, mediante descuentos y promociones para los usuarios que más cuidan el agua y realizan reportes en la App.

La caravana comenzó en el bulevar Díaz Ordaz, siguió por la calle Aldama, y culminó en la Plaza del Ángel, donde cientos de visitantes se tomaron fotos con las botargas de Los Aguardianes y patrocinadores, además de disfrutaron de la música de Delay Dealers y Los Thugs, creadores de las canciones oficiales de Los Aguardianes.