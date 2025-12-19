Aprueban con mayoría de votos Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026

Durante la sesión ordinaria de Cabildo, el H. Ayuntamiento de Chihuahua se aprobó el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2026, con un valor total de 7 mil 342 millones 925 mil 405.92 pesos, con el cual la administración encabezada por el alcalde Marco Bonilla trabajará el siguiente año para dar más obras y servicios a las familias capitalinas.

El proyecto fue aprobado por mayoría en la Comisión de Hacienda y Planeación, con los votos de los ediles de Morena en contra.

Integrantes de la Comisión de Hacienda e Intervención en atención al oficio número SRIA diagonal AT diagonal 509 diagonal 225.

Con fundamentos lo previsto en el artículo 76, sección novena del reglamento interior del honorable ayuntamiento, solicito la dispensa de la lectura de los resultados y considerados que contiene el presente directamente cuyo contenido de los mismos ya es del conocimiento de todas las personas que integramos este ayuntamiento, quienes estén a favor de la dispensa y del cargo de la forma consultada.

Cabe recordar que en comisión, integrantes con un voto en contra del retenedor Eliel Alfredo García Ramos el proyecto del presupuesto de egresos del municipio de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2026 que asciende a la cantidad de siete mil trescientos cuarenta y dos millones novecientos veinticinco mil 405 pesos con 92 centavos