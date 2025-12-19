Pérez Cuéllar encabeza reunión de seguridad

Durante la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, encabezada por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, autoridades de las distintas corporaciones presentaron los avances obtenidos durante la última semana en materia de prevención, atención a emergencias, operatividad policial, vialidad y acciones de coordinación interinstitucional.

En esta junta, efectuada en el Centro de Respuesta Inmediata (CERI), el alcalde reconoció el trabajo coordinado de todas las corporaciones y refrendó la importancia de mantener estas evaluaciones semanales para fortalecer la estrategia de seguridad y la atención inmediata a la ciudadanía.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, presentó los resultados que se obtuvieron en los últimos siete días, donde destaca la detención de 139 personas por delitos de fuero común y 13 por el federal, además de que se detuvo a cuatro personas con orden de aprehensión.

Dio a conocer el decomiso de seis armas cortas, 310 cartuchos y siete cargadores; en lo que se refiere a los delitos contra la salud se decomisaron 31 dosis y se aseguraron 3.7 kilos de drogas diversas.

El director general de Protección Civil, Sergio Rodríguez, informó que durante los últimos siete días, la dependencia atendió 731 servicios, de ellos 287, entre ellos 71 incendios y diferentes incidentes.

Informó que el Departamento de Rescate atendió 128 servicios, además de diversas inspeccione realizadas por el área de Normatividad y Administración de Riesgos.

El titular de la Coordinación General de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes, dio a conocer que las faltas que más cometen los ciudadanos al conducir es pasarse la luz roja, el exceso de velocidad, no respetar el señalamiento gráfico de alto y utilizar el teléfono celular.

Jorge Salomé Bissuet Galarza, director del Sistema de Justicia Cívica Municipal, dijo que en la última semana se generaron 178 audiencias, la mayoría de ellas en el Centro de recuperación Cívica Total (CERECITO).

En esta reunión se contó con la presencia de representantes de instancias estatales y federales.