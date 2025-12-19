Alcaldes reconocen esquema de recursos estatales para 2026: secretario

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, dio a conocer que la reunión celebrada en Palacio de Gobierno entre la gobernadora del estado y presidentes municipales de Chihuahua transcurrió en un clima de diálogo abierto, colaboración y amplia participación, con la presencia de alcaldes de distintas expresiones políticas.

El funcionario destacó que el encuentro, realizado en el marco del brindis de cierre de año, evidenció la solidez de la relación institucional que se ha fortalecido durante los últimos dos años y medio, periodo en el que, dijo, se impulsó un modelo de coordinación más cercano y corresponsable entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos.

Explicó que una parte importante de las obras financiadas con recursos estatales, así como aquellas desarrolladas de manera conjunta, son ejecutadas directamente por los municipios, lo que permite a los alcaldes supervisar de primera mano los trabajos, agilizar procesos administrativos y mejorar la eficiencia en la aplicación del gasto público.