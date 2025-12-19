Maru Campos agradece a alcaldes por su trabajo

La gobernadora Maru Campos agradeció a las alcaldesas y alcaldes de la entidad por la labor desempeñada durante el presente año, en el marco de la celebración del brindis navideño que presidió en Palacio de Gobierno.

“Quiero darles las gracias por su arduo trabajo durante el año, por resistir y contener, no ha sido un año para nada fácil”, dijo la mandataria a los ediles.Al expresarles su deseo de que en el año que está por llegar tengan sobre todo salud, los exhortó además a mantener la unidad para seguir adelante con los proyectos en sus respectivos ayuntamientos.

Destacó la reciente aprobación del Paquete Económico para 2026, que incluye un aumento importante para los municipios y su infraestructura.