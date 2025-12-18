Avanza SCOP con obra de Centro para NNA´s en Cuauhtémoc

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), avanza con la construcción, en ciudad Cuauhtémoc, del Centro de Asistencia Social para niñas, niños y adolescentes con necesidades de atención neurológica, tutelados por el DIF Estatal.

Este espacio mejorará la atención especializada para los menores de edad que requieren acompañamiento integral, y tendrá capacidad para atender hasta a 100 personas.

La obra en la que se realiza una inversión superior a los 70 millones de pesos, incluye la construcción del edificio principal y la habilitación de áreas educativas, recreativas y operativas, para garantizar instalaciones seguras y adecuadas.