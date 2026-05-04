Los cancerberos del infierno.

Arturo Limón

Solo la desmesura de un pequeño ególatra (1) como Donald Trump es lo que tiene en jaque a Irán, a Cuba y aun a México, con un asedio bárbaro y estúpido que bien podrían describirse como atributos o mejor dicho defectos propios de su persona, al ver su grotesco actuar me pregunto; ¿ no seremos capaces de sacudirnos socialmente el marasmo de la indiferencia y la apatía para generar para todos un nuevo mejor día? Creo que comunitariamente ya lo merecemos, y habremos de ganarlo aunque para ello sea necesario que juntos combatamos a los que aparecen como los nuevos flagelos de la modernidad y comienzan a mostrar más crudamente su cara, ellos son; el sionismo, al neocolonialismo y al estúpido rostro y acción de un hombre que es capaz de amenazar y disponer de lo no propio, con la bravuconería de un Bucanero (2) que hace lo mismo suyo el petróleo ajeno que arrebata y pretende ilegítimamente hacer propia la soberanía de las naciones.

Me sorprendió su actuar en contra de Venezuela en el amanecer del 3 de enero a principio apenas del año cuando asalta Caracas y sustrae al presidente Nicolás Maduro y su esposa, masacrando a su círculo de seguridad personal, constituido por combatientes cubanos, y hacen capitular a los que dicen ser el gobierno actual.

No pasan dos meses cuando nos vuelve a asombrar, ahora con la masacre del 28 de febrero de 2026, una grave tragedia al sur de Irán, donde un ataque sorpresivo y precedido del engaño, ya que decían negociar con este país, cuando esto ocurre, ese ataque aéreo de su gobierno el estadunidense coaligado con el brazo sionista israelí, encabezado por Netanyahu, es cuando a mi parecer ganan el mote del bicéfalo Goliath; Trump/Netanyahu, que golpean así al pequeño David como llamo a Irán, ese artero ataque a mansalva alcanzó la escuela primaria para niñas Shajareh Tayyebeh, situada en la ciudad de Minab, provocando la muerte de un gran número de estudiantes datos inciertos aun fijan entre 160 y 175 el número de las víctimas.

Al momento de escribir estas líneas la guerra EUA/IRÁN es aun indefinida y aun cuando todo parece indicar que ni Israel ni EUA pensaron jamás en encontrar la resistencia que a 60 días transcurridos de combate han tenido por parte del gigante pérsico, la manera artera de actuar de esos marrulleros combatientes EUA/ISRAEL que por dos veces ya han atacado mientras negocian y piden tiempo no para frenar, sino para preparar más ataques ,

Aun SI ME PERMITIRE HACER UN PRONOSTICO, Estados Unidos saldrá derrotado de esta guerra imprudente que emprendió contra la nación Iraní, y la vergüenza para ellos será ver castigada su armada de manera tal que ya está buscando amagar a otro pequeño pero ENORME PAIS DE NOMBRE CUBA, cuando después de su fallida guerra en Irán amenazao ahora al inicio de mayo al país caribeño así; desde Miami, expresando grotescamente; “Con un tono jocoso, el presidente estadounidense aseguró que podría colocar al portaviones USS Abraham Lincoln a 90 metros de la costa de la isla y hacer que las autoridades de la dictadura cubana se rindan” (Infobae).

Ante tal amago la respuesta del presidente cubano Miguel Díaz Canel, es categorica; Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba»

Y vaya que sabe lo que dice el presidente Diaz Canel, si hace apenas unos das justo 20 de marzo el maestro de la vida y de la música Silvio Rodríguez paso a recoger el fusil AKM que pidió para defender a Cuba por si “se lanza” Estados Unidos” de ahí pa adelante, como en Irán Estados Unidos no tendrá un día de campo en Cuba , que no le quede duda.

Cierro esta colaboración con otro calificativo aplicable a Trump y a Netanyahu y a lo que hemos visto en estos conflictos aquí reseñados, aparecer, es un rostro que está detrás de la lista de Epstein, al igual que de Wall Street, que permea los medios de comunicación y las agendas de los congresistas de los partidos demócrata y republicano, así en minúsculas -porque no tienen estatura para otra mención- son parte de los cancerberos de la justicia, son los atajadores, recuérdese que; el término Cancerbero (el perro guardián de tres cabezas del inframundo en la mitología griega) aparece en diversos textos literarios, siendo la Divina Comedia de Dante Alighieri una de las referencias más célebres, donde custodia el tercer círculo del infierno.

Este nuevo actor, que parece estar muy presente en este año 2026 que corre vertiginoso y nos ha mostrados que además de Trump y Netanyahu hay otra cabeza del mal, así, el Sionismo que ya no solo se refiere en los espacios religiosos sino que toma cuerpo en lo que se da a llamar; “ El lobby sionista es una coalición informal de individuos y organizaciones que busca influir en la política exterior de países occidentales, principalmente Estados Unidos, para apoyar incondicionalmente a Israel. Actúa presionando a funcionarios electos, moldeando la opinión pública y financiando campañas, siendo el AIPAC, uno de sus exponentes más influyentes. Según el historiador Ilan Pappe, este grupo influye en la política, medios y academia para asegurar respaldo a Israel.

PARA CONSIDERAR Y PENSAR

(1) Un ególatra es una persona que practica la egolatría, caracterizada por una adoración, amor propio excesivo y una percepción exagerada de sus propias virtudes y capacidades. Son individuos que necesitan admiración constante, carecen de empatía y buscan ser el centro de atención, a menudo ocultando una baja autoestima bajo una máscara de superioridad.

(2) Un bucanero era un pirata o corsario de los siglos XVII y XVIII que atacaba barcos y asentamientos españoles en el Caribe. Originalmente, eran cazadores de vacas y cerdos en La Española que ahumaban carne (bucán) para vender, convirtiéndose luego en piratas.

(3) El término cancerbero proviene del latín canis cerberus, haciendo referencia al perro mitológico de tres cabezas que custodiaba el infierno. En el lenguaje común, define a un guardián severo, vigilante o al portero…del INFIERNO.